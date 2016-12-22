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Комитет Рады рекомендует в комиссию при НАБУ члена Минюста США

22.12.2016 17:04
Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендует в комиссию по аудиту НАБУ сотрудника Департамента юстиции США
Комитет Рады рекомендует в комиссию при НАБУ члена Минюста США
Фото: НАБУ

Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендует в комиссию по аудиту Национального антикоррупционного бюро сотрудника Департамента юстиции США Роберта Сторча. О таком решении комитета говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Комитет рекомендует парламенту избрать членом комиссии по независимой внешней оценке (аудиту) деятельности НАБУ заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча.

Также члены комитета предлагают премьеру Владимиру Гройсману рассмотреть кандидатуру в члены этой комиссии от Кабмина гендиректора Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера.

В начале ноября народный депутат Дмитрий Добродомов анонсировал создание специальной комиссии при НАБУ, которая будет проводить аудит его деятельности. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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