Москаль заявил о возобновлении контрабанды сигарет в ЕС

По словам главы Закарпатской ОГА, после смены руководства Закарпатской таможни восстановилась "системная контрабанда сигарет" в Евросоюз

Через Закарпатье в Евросоюз возобновился контрабандный поток сигарет. Об этом заявил глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль, сообщает пресс-служба ведомства.

"С сожалением должен констатировать, что после смены руководства Закарпатской таможни в октябре этого года восстанавливается системная контрабанды сигарет через пункты пропуска", - заявил он.

По словам Москаля, в конце прошлого года его команде удалось сломать подобную схему и к октябрю 2016 года резонансные задержания отсутствовали.

"Мы создали совместные украинско-словацкие, венгерские и румынские группы, которые проводили ежедневную сверку задержаний контрабанды", - пояснил он.

"Однако после смены руководства Закарпатской таможни эти группы просто перестали действовать. Новое руководство поставили только для того, чтобы восстановить системную контрабанду сигарет - это всем понятно", - подчеркнул Москаль.

Он также заявил, что подчиненные ГФС на Закарпатской таможни - это "воры и контрабандисты".

В мае этого года Москаль обратился к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой направить президенту представление об увольнении его с должности. Такой шаг, по словам Москаля, был обусловлен сменой начальника Закарпатской таможни, которая, по его мнению, была сделана в интересах "сигаретной мафии". Президент Петр Порошенко не стал увольнять Москаля.

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