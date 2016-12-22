Бои под Светлодарском: Украина 119 раз призывала к перемирию

По словам представителя Украины в СЦКК, за три дня боев на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов о перемирии

За три дня обострения конфликта на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня. Об этом заявил руководитель украинской стороны в СЦКК Анатолий Петренко, передает Hromadske.ua.

"За это время мы делали 119 запросов на прекращение огня. К сожалению, положительного результата удалось достичь только в 20 случаях, что свидетельствует о нежелании боевиков соблюдать минские договоренности", - подчеркнул Петренко.

Он также добавил, что заметное улучшение ситуации произошло только сегодня, 22 декабря, после 16:00, когда прекратились обстрелы после многочисленных запросов о тишине.

"За трое суток по позициям ВСУ было выпущено 232 снаряда калибром 122 мм и более 1,3 тыс мин калибром 120 и 82 мм. Только сегодня произошло массированное применение крупнокалиберного артиллерии по населенным пунктам Мироновка и Луганское", - отметил Петренко.

По его словам, СЦКК работает над подготовкой к работе нового полного режима прекращения огня с 00:00 24 декабря. К работе привлечена СММ ОБСЕ, отметил Петренко.

Он также выразил убеждение, что сроки для подготовки нового режима тишины "вполне реалистичны". "Должна быть политическая воля, а на практике, с военной точки зрения, все можно выполнить", - сказал он.

В воскресенье, 18 декабря, на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево в Донецкой области произошла масштабная эскалация, в ходе которой ВСУ понесли беспрецедентные потери: в результате боя с оккупантами погибли пятеро украинских военнослужащих, шестеро получили ранения. Эскалация продолжается уже четвертый день.

В связи с этим, вчера, 21 декабря, Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе поддержали новый режим полного прекращения огня в Донбассе в связи с предстоящими праздниками, который должен стартовать с 00:00 24 декабря.

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