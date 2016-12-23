Гибридная война: Путин поддерживает обмен всех на всех

Если всех на всех, то надо принять решение о помиловании и выпустить всех, сказал президент страны-агрессора РФ

Президент России Владимир Путин поддерживает обмен по формуле всех на всех. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в свое время президент Украины Петр Порошенко предложил идею обмена "всех на всех".

"Я с этим полностью согласен, но позже выяснилось, что по этой формуле скрываются детали, которые не устраивают представителей Донбасса (боевиков ДНР/ЛНР, - ред.)", - сказал Путин.

"Если всех на всех - надо принять решение о помиловании и выпустить всех", - отметил он.

Путин добавил, что Украина выступает против включения в список определенной части задержанных лиц, считая их задержанными в рамках закона.

22 декабря сообщалось, что в тюрьмах оккупированного Донбасса боевики террористических организаций ДНР/ЛНР держат 109 украинских заложников.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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