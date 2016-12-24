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Артобстрел Светлодарска: повреждена многоэтажка и машина

24.12.2016 11:48
Снаряды повредили окна и двери многоэтажного дома, повреждена также служебная машина полиции, которая стояла около участка
Артобстрел Светлодарска: повреждена многоэтажка и машина
Фото: Нацполиция

В Светлодарске в результате обстрела боевиков поврежден жилой дом и служебная машина полиции. Об этом сообщает управление Национальной полиции.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Обстрел был зафиксирован вчера, 23 ноября. Снаряды попали в жилой многоэтажный дом. Повреждены окна и двери.

Осколками повреждена служебная машина полиции, которая стояла около пункта полиции.

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На месте правоохранители фиксируют последствия артобстрела.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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