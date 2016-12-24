Артобстрел Светлодарска: повреждена многоэтажка и машина

Снаряды повредили окна и двери многоэтажного дома, повреждена также служебная машина полиции, которая стояла около участка

В Светлодарске в результате обстрела боевиков поврежден жилой дом и служебная машина полиции. Об этом сообщает управление Национальной полиции.



Информации о жертвах и пострадавших пока нет.



Обстрел был зафиксирован вчера, 23 ноября. Снаряды попали в жилой многоэтажный дом. Повреждены окна и двери.



Осколками повреждена служебная машина полиции, которая стояла около пункта полиции.





На месте правоохранители фиксируют последствия артобстрела.

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