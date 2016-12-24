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Полиция показала фоторобот подозреваемого в нападении на синагогу

24.12.2016 12:43
Полиция установила, что одним из предполагаемых участников группы нападавших был мужчина 30-35 лет
Полиция показала фоторобот подозреваемого в нападении на синагогу
Фото: ynetnews.com

Полиция показала фоторобот и сообщила приметы человека, которого подозревают в причастности к осквернению могильного комплекса Нахмана в Умани. 

Сейчас устанавливается его местнонахождение, передает пресс-служба НПУ.

На вид это мужчина 30-35 лет, рост - около 175 см, среднего телосложения. У него светлое лицо средней округлости, волос на голове нет.

Глава у подозреваемого голубые, брови - узкие, невыразительные. Нос - широкий с горбом, в области переносицы - веснушки. Рот средний, прямой, а правая ушная раковина в верхней части деформирована в результате травмы.

Предполагаемый участник группы нападавших был одет в светло-серую куртку ниже пояса, синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

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Всех, у кого есть информация о разыскиваемом полиция просит обращаться по телефонам (067)397 09 59, (04744) 4-03-66 или 102.

В ночь на 21 декабря группа неизвестных совершила нападение на храмовый комплекс на могиле Нахмана в Умани. Нападавшие выкрикивали антисемитские оскорбления, бросили свиную голову с начертанной на ней свастикой, разлили в помещении красную краску, напоминающую кровь, и распылили на верующих слезоточивый газ. 

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 161 УК Украины (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Генпрокурор взял под личный контроль расследование этого дела.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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