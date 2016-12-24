МВД Польши прекратило финансировать портал украинской общины
Министерство финансов Польши лишило финансирования украинский портал украинской общины в Польше Prostir.pl. Об этом сообщил его редактор Иван Зайцев на станице в Facebook.
Портал полностью финансировался правительством Польши, а на 2017 год на него выделили ноль злотых.
Зайцев отметил, что портал в этом году стал многим известен благодаря освещению "волынской дискуссии" и напряженной ситуации в Перемышле.
10 декабря 2016 года во время ежегодного Марша перемышльских и львовских орлят в Перемышле при участии польских патриотических и националистических организаций прозвучал лозунг "Смерть украинцам" и "Перемышль, Львов - всегда польские". 12 декабря в Украине заявили, что обратятся в польские официальные структуры с просьбой расследовать инцидент.
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