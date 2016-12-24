МВД Польши прекратило финансировать портал украинской общины

Портал существовал только за счет финансирования правительства Польши, но на следующий год получил ноль злотых

Министерство финансов Польши лишило финансирования украинский портал украинской общины в Польше Prostir.pl. Об этом сообщил его редактор Иван Зайцев на станице в Facebook.



Портал полностью финансировался правительством Польши, а на 2017 год на него выделили ноль злотых.



Зайцев отметил, что портал в этом году стал многим известен благодаря освещению "волынской дискуссии" и напряженной ситуации в Перемышле.



10 декабря 2016 года во время ежегодного Марша перемышльских и львовских орлят в Перемышле при участии польских патриотических и националистических организаций прозвучал лозунг "Смерть украинцам" и "Перемышль, Львов - всегда польские". 12 декабря в Украине заявили, что обратятся в польские официальные структуры с просьбой расследовать инцидент.



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