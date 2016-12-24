Боевики обстреляли Дебальцево для картинки российским СМИ

В Дебальцево повезли российских корреспондентов, чтобы они зафиксировали последствия и выдали их за атаку со стороны ВСУ

Вчера, 23 декабря, гибридная армия РФ обстреляла Дебальцево из минометов калибром 82 мм. Об этом сообщает Главное управление разведки.



Для того, чтобы зафиксировать последствия провокации и распространить пропагандистские материалы против ВСУ, на месте работали корреспондентские группы российских СМИ.



Корреспонденты работали под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ.



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