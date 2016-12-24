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Боевики обстреляли Дебальцево для картинки российским СМИ

24.12.2016 14:33
В Дебальцево повезли российских корреспондентов, чтобы они зафиксировали последствия и выдали их за атаку со стороны ВСУ
Боевики обстреляли Дебальцево для картинки российским СМИ
Фото: EPA

Вчера, 23 декабря, гибридная армия РФ обстреляла Дебальцево из минометов калибром 82 мм. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Для того, чтобы зафиксировать последствия провокации и распространить пропагандистские материалы против ВСУ, на месте работали корреспондентские группы российских СМИ.

Корреспонденты работали под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ.

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