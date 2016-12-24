В Мариуполе открылся первый инновационный аналитический центр
В Мариуполе открылся инновационный аналитический центр, где будут собирать информацию с "умных" камер, размещенных в городе и области. Об этом сообщает телеканал 112.
На открытии министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что все эти процедуры будут в поле нынешнего законодательства., а данные будут доступны в случае правонарушений.
В центр будет поступать информация с камер всей Донецкой области. Основная задача таких "умных" камер - распознавание людей и номеров, которые заложены в базу данных. Таким образом, если в поле камеры попадает человек, который находится в розыске, то камера об этом сообщает.
В Мариуполе сейчас 15 таких камер, по всей области - около 120.
Мариуполь - это пилотный город для создания аналитического центра.
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