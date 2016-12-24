Теракт в Берлине: племянник подозреваемого Амри задержан в Туниcе

В министерстве внутренних дел Туниса заявляют, что племянник Аниса Амри и еще двое задержанных - члены террористической ячейки

Силы безопасности Туниса арестовали племянника Аниса Амри, которого подозревают в совершении теракта на ярмарке в Белине, и еще двух подозреваемых. Об этом сообщает BBC.



По словам министра внутренних дел Туниса, трое задержанных возрастом от 18 до 27 лет были членами "террористической ячейки".



Уроженец Туниса Амри был убит в Милане в пятницу, 23 декабря.

19 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина.



Подозреваемый Амри приехал в Германию летом прошлого года. Сначала он поселился в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и даже пытался получить политическое убежище, хотя в феврале этого года фактически переехал в Берлин.