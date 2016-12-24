Подписи в "амбарной книге" принадлежат Охендовскому - экспертиза

Государственный научно-исследовательно-криминалистический центр МВД сделал вывод, что подписи и записи в черной кассе принадлежат главе ЦИК

Национальное антикоррупционное бюро показало результаты почерковедческой экспертизы записей в черной бухгалтерии Партии регионов, на основе которых объявили подозрение главе ЦИК Михаилу Охендовскому. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста вместо 10 дней делал экспертизу больше трех месяцев. Вывод не подтверждает и не исключает принадлежность записей в "амбарной книге" Охендовскому.



Экспертиза Государственного научно-исследовательно-криминалистического центра МВД сделала вывод, что подписи и записи принадлежат главе ЦИК.



Также в НАБУ отмечают, что следователи основываются на выписках из банковских счетов. Например, судя по "кассе", 27 сентября 2012 года Охендовский получил $4,7 тыс от помощника депутата Партии регионов, а финансовая отчетность показывает, что $4,5 тыс он положил на свой счет.



















Собрано достаточно доказательств, которые подтверждают оригинальность "черной кассы", отмечают в НАБУ.

13 декабря главе ЦИК было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах) вчера вечером, 13 декабря.

Охендовский подозревается в том, что в что в 2012 году он якобы ездил заграницу, чтобы по поручению "высшего руководства" страны информировать иностранных партнеров о "демократическом" ходе выборов в Украине с целью предотвращения их непризнания. За это, по данным правоохранителей, Охендовский получал деньги от Партии регионов.

Глава ЦИК обвинения отрицает и заявляет, что никаких денег ни у кого не брал.

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