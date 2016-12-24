Порошенко поздравил католиков с Рождеством аудиозаписью "Щедрика"
24.12.2016 19:14
Порошенко пожелал христианам западного обряда мира и веселых праздников, а также разместил на своей странице аудиозапись "Щедрика" Николая Леонтовича
Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко поздравил в Facebook христиан западного обряда с Рождеством и разместил первую аудиозапись песни "Щедрик" композитора Николая Леонтовича, записанную в 1922 году.
"Желаю мира, семейного тепла и веселых праздников!", - пожелал Порошенко верующим.
Он добавил, что с мелодией "Щедрика" Леонтовича миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
вчера
19:27
-
вчера
19:51
-
вчера
18:27
-
вчера
17:39
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров