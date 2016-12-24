Порошенко поздравил католиков с Рождеством аудиозаписью "Щедрика"

Порошенко пожелал христианам западного обряда мира и веселых праздников, а также разместил на своей странице аудиозапись "Щедрика" Николая Леонтовича

Петр Порошенко



"Желаю мира, семейного тепла и веселых праздников!", - пожелал Порошенко верующим.

Он добавил, что с мелодией "Щедрика" Леонтовича миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники.

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ЛIГАБiзнесIнформ

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