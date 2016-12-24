Террористы обстреливают силы АТО на мариупольском направлении
24.12.2016 19:41
Несмотря на режим тишины, российско-оккупационные войска за сутки обстреляли позиции сил АТО 23 раза, преимущественно на мариупольском направлении
Пророссийские террористы на Светлодарской дуге (фото - ЕРА)
Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, преимущественно на мариупольском направлении. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды был осуществлен обстрел из миномета 120 миллиметров в районе Талаковки.
На донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки. На луганском направлении обстреляли Желтое.
Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь не вели.
Всего с начала суток зафиксировано 23 обстрела позиций сил АТО.
С 24 декабря в Донбассе был введен бессрочный режим прекращения огня. Однако боевики нарушили его уже через 25 минут после полуночи.
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