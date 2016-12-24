Террористы обстреливают силы АТО на мариупольском направлении

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды был осуществлен обстрел из миномета 120 миллиметров в районе Талаковки.





На донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки. На луганском направлении обстреляли Желтое.





Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь не вели.





Всего с начала суток зафиксировано 23 обстрела позиций сил АТО.



