Грицак: Передадим 15 человек, чтобы разблокировать обмен пленными

По словам главы СБУ, Украина передаст в одностороннем порядке 15 человек, осужденных в Украине

Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек, задержанных и осужденных в Украине, для восстановления обмена пленными. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак телеканалу 112.



"Мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 человек, которые уже получили приговоры в судах. Просто отдадим, чтобы сдвинуть процесс", - отметил Грицак.



Решение по обмену заложников принимает один человек, добавил он. "Мы готовы сделать все, чтобы забрать наших ребят", - заверил глава СБУ.



По его словам, в России незаконно удерживается 109 украинских граждан.



22 декабря 2016 года сообщалось, что президент Петр Порошенко издал указ о помиловании девяти осужденных. Указ датирован 20 декабря 2016 года.



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