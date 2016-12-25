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Грицак: Передадим 15 человек, чтобы разблокировать обмен пленными

25.12.2016 22:19
По словам главы СБУ, Украина передаст в одностороннем порядке 15 человек, осужденных в Украине
Грицак: Передадим 15 человек, чтобы разблокировать обмен пленными
Василий Грицак

Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек, задержанных и осужденных в Украине, для восстановления обмена пленными. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак телеканалу 112.

"Мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 человек, которые уже получили приговоры в судах. Просто отдадим, чтобы сдвинуть процесс", - отметил Грицак.

Решение по обмену заложников принимает один человек, добавил он. "Мы готовы сделать все, чтобы забрать наших ребят", - заверил глава СБУ.

По его словам, в России незаконно удерживается 109 украинских граждан.

22 декабря 2016 года сообщалось, что президент Петр Порошенко издал указ о помиловании девяти осужденных. Указ датирован 20 декабря 2016 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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