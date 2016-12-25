Грицак: Передадим 15 человек, чтобы разблокировать обмен пленными
Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек, задержанных и осужденных в Украине, для восстановления обмена пленными. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак телеканалу 112.
"Мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 человек, которые уже получили приговоры в судах. Просто отдадим, чтобы сдвинуть процесс", - отметил Грицак.
Решение по обмену заложников принимает один человек, добавил он. "Мы готовы сделать все, чтобы забрать наших ребят", - заверил глава СБУ.
По его словам, в России незаконно удерживается 109 украинских граждан.
22 декабря 2016 года сообщалось, что президент Петр Порошенко издал указ о помиловании девяти осужденных. Указ датирован 20 декабря 2016 года.
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