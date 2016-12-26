В Германии ликвидировали бомбу времен Второй мировой войны

Обезвреживали бомбу четыре часа и операция стала крупнейшей по масштабам эвакуации со времен окончания войны

В баварском городе Аусбург в Германии обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.



Для этого из города предварительно эвакуировали больше 50 тыс человек.



Предположительно, британская бомба весом 1,8 тонн была сброшена на город во время авианалета в 1944 году. Ее обнаружили на прошлой неделе во время строительных работ.



Обезвреживание бомбы заняло четыре часа.



Для подрывных работ выбрали рождественский день, поскольку в будние часы это было бы сделать сложнее. Операция стала крупнейшей по масштабам эвакуцией из-за обезвреживания бомбы в стране с момента окончания войны.

Читайте также: В баварском Аугсбурге эвакуируют 54 тыс человек из-за бомбы

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.