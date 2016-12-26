Омбудсмен Украины приехала к политзаключенным в СИЗО Крыма
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская посетила политзаключенных в СИЗО оккупированного Крыма. Об этом сообщает руководитель секретариата Уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко у себя в Facebook.
"После трех месяцев и особо тяжких двух последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, содержащихся в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть", - отметил Крикливенко.
Оккупанты предоставили доступ только к трем лицам в СИЗО Симферополя.
"Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом", - говорится в сообщении.
Руководитель секретариата отметил, что это официальный визит Уполномоченного к своим гражданам, даже если территория временно оккупирована.
Вместе с украинским обмудсменом в СИЗО Симферополя приехала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
19 октября 2016 года сообщалось, что террористы передали на подконтрольную украинским властям территорию 23 заключенных.
Читайте также: Омбудсмен о Сенцове: Принуждение к гражданству - это нарушение
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:30
-
16:56
-
16:17
-
16:21
-
14:18
Новости партнеров
- 94836
- 64116
- 40244
- 26603
- 23252