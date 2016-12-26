Тука: Блокада ОРДЛО незаконна и может привести к обострению

Замминистра убежден, что блокада вызовет лишь озлобление сепаратистов и очередной виток пропаганды о "кровавой хунте"

Ветераны АТО, объявившие о начале экономической блокады оккупированных территорий Донбасса, действуют за пределами законодательного поля. Об этом в эфире 112 Украина сказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

"Почему появилась инициатива, лучше спросить у инициаторов акции. Насколько мне известно, ни с одним государственным учреждением такие действия не согласовывались. Те люди, которые начинают это действие, должны понимать последствия и то, что они действуют за пределами законодательного поля", - сказал Тука.

Он добавил: "У меня есть определенные предостережения относительно людей, которые инициируют эти действия, которые проходят по уголовным делам, у меня лично доверия не вызывают... Это касается и господина Гришина, и господина Лихолита…". Тука допускает, что эти действия могут быть связаны с открытыми уголовными делами.

Замминистра убежден, что блокада вызовет лишь озлобление сепаратистов и очередной виток пропаганды о "кровавой хунте". Также, по его мнению, такие действия могут вызвать очередное обострение в Донбассе.

16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

Ультиматум добровольцев по освобождению заложников не выполнен, и они начали организацию блокады оккупированных территорий Донбасса. В частности, обещают не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

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