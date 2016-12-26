В Минюсте прокомментировали переговоры Савченко по заложникам

Заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова не согласна с участием неуполномоченных лиц в переговорах с террористами

Участие неуполномоченных лиц в переговорах с террористами является недопустимым. Об этом заявила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире телеканала 112 Украина.

Таким образом Севастьянова прокомментировала встречу депутата Надежды Савченко с главарями террористов ЛНР и ДНР.

"Сегодня много вопросов по поводу того, почему отдельные не уполномоченные лица принимают участие в переговорах от имени Украины. По моему мнению, это недопустимо. Все переговоры должны быть в рамках определенного круга лиц, которые определены президентом", - сказала она.

По словам замминистра юстиции, юридические отношения с подконтрольными боевикам территориями исключены.

"Юридически иметь отношения с так называемыми непризнанными республиками Луганской и Донецкой областей мы и не можем и не планируем иметь. Мы не признаем факта данной оккупации, мы понимаем что это временная оккупация, на которой происходит АТО", - добавила она.

Также Севостьянова отметила, что на сегодняшний день единственным эффективным инструментом являются переговоры в рамках минских соглашений.

Ранее сегодня на подконтрольных боевикам сайтах была опубликована информация о том, что главари боевиков ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о намерении передать Савченко двух украинских заложников.

Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в комментарии ЛІГА.net сообщила, что главное то, что процесс освобождения разблокирован.

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