Светлодарская дуга: эксперты не нашли следов пыток на телах

По результатам экспертизы специалисты Днепропетровского морга установили, что военнослужащие погибли от полученных пулевых ранений

Проведена судебно-медицинская экспертиза и процедура опознания переданных украинской стороне тел двух погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По результатам экспертизы специалисты Днепропетровского морга установили, что военнослужащие погибли от полученных пулевых ранений, несовместимых с жизнью.

Согласно данным экспертизы, при осмотре тел признаки насильственных действий не зафиксированы.

Одного из военнослужащих идентифицировал его боевой побратим, другого - жена.

19 декабря 2016 года спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что вследствие резкой активизации боевых действий на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево погибли пятеро военнослужащих, а шестеро получили ранения. Еще 10 военнослужащих получили травмы и контузии.

Вечером 22 декабря координатор группы Стоп террор Семен Кабакаев заявил, что на Светлодарской дуге боевики захватили в плен двоих раненых украинских военных. Пленных якобы перевезли в оккупированное Дебальцево, где подвергли пыткам, а затем убили. По словам Кабакаева, еще один военный пропал без вести. Позже боевики заявили, что он также у них в плену. Спустя некоторое время террористы якобы передали этого бойца уже мертвым.

23 декабря Лысенко опроверг информацию о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе.

В тот же день спикер Минобороны уточнил, что с 18 по 23 декабря в зоне АТО погибли восемь украинских военных, еще один боец попал в плен, однако его судьба пока неизвестна.

25 декабря сообщалось, что в Счастье боевики передали ВСУ тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря.

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