Руководство Электротяжмаша обвиняется в хищении 37 млн грн - САП

К ответственности привлечен бывший заместитель директора завода по стратегии и маркетингу. Еще одного фигуранта дела объявлено в розыск

В течение 2015 года сотрудниками харьковского предприятия Электротяжмаш осуществлено реализацию продукции с минимизацией доходов и получением неправомерной выгоды в размере более 37 млн гривень. Расследование завершено, а руководству предприятия объявлено обвинение. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице Facebook.

"Детективами НАБ (Национальное антикоррупционное бюро - ред.) Украины под процессуальным руководством прокуроров САП закончено досудебное разбирательство в уголовном производстве в отношении служащих харьковского государственного предприятия завод Элетронтяжмаш, которые, злоупотребляя служебным положением, причинили государству тяжелые последствия", - написал он.

К ответственности привлечен бывший заместитель директора завода по стратегии и маркетингу. Еще одного фигуранта дела объявлено в розыск.

Материалы уголовного производства переданы в суд.

7 ноября НАБУ задержало бывшего замдиректора завода Электротяжмаш.

30 августа профильный комитет при Кабмине добавил в перечень объектов для приватизации 126 компаний, среди крупнейших: Турбоатом, Электротяжмаш, ОГХК, ГПЗКУ и ЗТМК.

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