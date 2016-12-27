Премьер Израиля пообещал жестко реагировать на резолюцию ООН

По словам Нетаньяху, Израиль не будет поставлять вторую щеку, но отношения со странами мира со временем только улучшатся

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что голосование в Организации объединенных наций против Израиля - неприемлемо и его страна не будет "подставлять другую щеку". Об этом он сказал во время церемонии, посвящённой презентации проекта развития Севера страны, комментируя принятую в ООН резолюцию, требующую прекратить строительство поселений на территории Палестины.

"Эта реакция важна и в том случае, если в следующем месяце будет предпринята ещё одна или две попытки навредить нам. Но ничего нет эффективнее решительной реакции, поскольку, в сущности, она создаёт основу для другого отношения в будущем, поэтому нелепо представлять наш протест объявлением мировой войны. Хватит вести себя, как в галуте. Я говорю вам, что в раболепии нет политической мудрости", - сказал Нетаньяху.

По словам премьера, отношения Израиля с другими странами "не только не пострадают, но и со временем улучшатся, поскольку уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, и презирают слабые, готовые унижаться и склоняться в подобострастном поклоне".

"Израиль под моим руководством - сильная, гордая страна. Мы будем продолжать защищать и развивать её", - заявил он.

24 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования.

Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН.

Позже премьер Израиля отменил визит Владимира Гройсмана из-за голосования Украины за резолюцию Совбеза ООН с призывом остановить строительство поселений в Палестине.

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