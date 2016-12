Экс-генерал НАТО изложил возможный сценарий Третьей мировой войны

Бывший заместитель главнокомандующего войск НАТО опубликовал книгу, в которой описал возможное развитие агрессии РФ и ее нападение на Европу

Экс-заместитель главнокомандующего войск НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф опубликовал книгу "2017: Война с Россией: Срочное предупреждение", в которой допускает, что России по силам за считанные дни захватить часть Украины и балтийские страны, сообщает Голос Америки.

"Это не выдумка. Это пророчество на основе фактов, очень тесно смоделированное по примеру того, что я знаю, основываясь на моем положении как военного инсайдера на высшем и наиболее информированном уровне", - пишет генерал в предисловии своей книги.

Ширрефф считает, что НАТО и РФ близки к войне и Североатлантический Альянс может не быть готовым к молниеносным действиям России. Москва, в свою очередь, способна поставить мир перед угрозой ядерной войны.

Журналист The New York Review of Books Роберт Коттрелл отмечает, что в книге все же много выдумки, основанной на общеизвестных фактах, но не подкрепленных действительной информацией о планах Кремля.

Как определил сам автор в подзаголовке, книга "2017: Война с Россией" - это только предупреждение.

Ширрефф был заместителем верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе с 2011 по 2014 год. До этого он был командиром Объединенного корпуса быстрого реагирования НАТО.

21 декабря оборонная разведка Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) назвала наибольшими угрозами для страны кибератаки, террористов-одиночек и российскую агрессию. Согласно данным разведки, регион Балтийского моря стал одним из основных направлений трений между РФ и НАТО.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.