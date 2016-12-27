Гройсман: Работающие нелегально будут обречены жить в бедности

По словам премьера, пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий, сокращение дефицита Пенсионного фонда и борьбу с нелегальным трудойстройством

Нынешнее правительство настроено решительно бороться с нелегальным трудоустройством, которое приводит к обеднению пенсионеров. Кроме того, пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, передает Укринформ.

"Это будет система, которая будет продуцировать не дефицит Пенсионного фонда, а будет его уменьшать и делать систему самодостаточной", - сказал он.

По словам премьера, работающие неофициально обречены на то, чтобы получать лишь минимальную пенсию и жить в бедности.

22 декабря министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту.

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