Москва готова передать Киеву 17 осужденных в Крыму украинцев

Российский МИД запросил Киев о передаче 17 украинцев, отбывающих наказание в Крыму, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова

Российский МИД запросил Киев о передаче 17 украинцев, отбывающих наказание в Крыму, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

"В ближайших наших планах рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые сегодня находятся в исправительных колониях на территории Крыма и в других субъектах России. Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины", - заявила Москалькова.

Российский омбудсмен также сообщила, что обратилась к своей украинской коллеге Валерии Лутковской с просьбой помочь в составлении "максимально полного перечня" россиян, которые находятся в местах лишения свободы в Украине.

"Мы будем углублять наше сотрудничество, по крайней мере, мы имеем для этого решимость и взаимный мониторинг порядка условий содержания под стражей граждан Украины на территории России и граждан России на территории Украины, считаем эффективным и важным для людей, особенно в условиях того политического противостояния, которое сейчас заплетается между двумя государствами. Мы, не вдаваясь в политику, считаем, что уполномоченные по правам человека должны работать, как врачи, без границ", - добавила Москалькова.

26 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская посетилаполитзаключенных в СИЗО оккупированного Крыма.

Оккупанты предоставили доступ только к трем лицам в СИЗО Симферополя. Украина просила встречи с 42 лицами, но Россия предоставила возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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