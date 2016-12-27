Член ЦИК Шелестов пожаловался в ГПУ на сотрудников НАБУ и САП

Член ЦИК подчеркнул, что информацию о незаконном обыске распространили СМИ, что нанесло ему репутационный ущерб

Член Центральной избирательной комиссии Александр Шелестов обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с жалобой на незаконный обыск в служебном кабинете, который провели детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК Украины.

Шелестов заявил, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда Киева детективам НАБУ было разрешено провести обыск "в кабинете главы ЦИК №401, находящемся на четвертом этаже здания по адресу: Киев, площадь Леси Украинки, 1".

По словам Шелестова, кабинет №401 с июня 2007 года фактически является его служебным кабинетом, а не кабинетом главы комиссии. По словам чиновника, на двери кабинета висит табличка с указанием его фамилии, имени, отчества и должности. Он подчеркнул, что работникам НАБУ было достоверно известно расположение кабинета главы Центральной избирательной комиссии.

Член ЦИК считает, что действия старшего детектива НАБУ и прокурора САП по подготовке ходатайства и внесению его в суд в случае ошибочного указания недостоверных сведений свидетельствуют о служебной халатности, а в случае умышленного совершения таких действий - о служебном подлоге. Он напомнил, что частью 1 статьи 366 и частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса за это предусмотрена уголовная ответственность.

По словам чиновника, обыск проводился в ночное время, что запрещено статьей 223 Уголовного процессуального кодекса, за исключением неотложных случаев, когда задержка в его проведении может привести к утрате следов преступления или побегу подозреваемого. По его словам, учитывая то, что уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований еще 30 мая, эта причина несостоятельна.

По мнению Шелестова, действия должностных лиц НАБУ указывают на совершение ими преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 и частью 1 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Член ЦИК подчеркнул, что информацию о незаконном обыске распространили СМИ, что нанесло ему репутационный ущерб. По его мнению, действия должностных лиц НАБУ и САП должны быть квалифицированы как преступные, а упомянутые лица - привлечены к уголовной ответственности.

26 декабря глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что обжалует в суде возбуждение против него уголовного дела, а также "системную дискредитацию" со стороны некоторых СМИ.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.