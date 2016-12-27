USD:  26.52  27.07   EUR:  27.52  28.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В 2016 году более 250 семей военных Нацгвардии получили жилье

27.12.2016 13:10
Турчинов отметил, что на 2017 год в государственном бюджете предусмотрено более 200 млн грн на строительство жилья военнослужащим Национальной гвардии
В 2016 году более 250 семей военных Нацгвардии получили жилье
Александр Турчинов

В 2016 году более 250 семей военнослужащих Национальной гвардии получили жилье. Об этом сегодня в ходе посещения военной части 3027 Национальной гвардии заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Национальная гвардия в этом году обеспечила жильем 255 семей офицеров и солдат. Жилье строится не только в Киеве и Киевской области, но и в Харькове, Хмельницком, Днепре, Львове, Одессе и других регионах ", - сказал он. 

Турчинов добавил, что на 2017 год в государственном бюджете предусмотрено более 200 млн грн на строительство жилья военнослужащим Национальной гвардии. 

21 декабря около пяти утра Рада приняла бюджет на 2017 год.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 