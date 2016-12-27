В 2016 году более 250 семей военных Нацгвардии получили жилье

Турчинов отметил, что на 2017 год в государственном бюджете предусмотрено более 200 млн грн на строительство жилья военнослужащим Национальной гвардии

В 2016 году более 250 семей военнослужащих Национальной гвардии получили жилье. Об этом сегодня в ходе посещения военной части 3027 Национальной гвардии заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Национальная гвардия в этом году обеспечила жильем 255 семей офицеров и солдат. Жилье строится не только в Киеве и Киевской области, но и в Харькове, Хмельницком, Днепре, Львове, Одессе и других регионах ", - сказал он.

Турчинов добавил, что на 2017 год в государственном бюджете предусмотрено более 200 млн грн на строительство жилья военнослужащим Национальной гвардии.

21 декабря около пяти утра Рада приняла бюджет на 2017 год.

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