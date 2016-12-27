Турчинов отреагировал на блокаду ОРДЛО ветеранами АТО

Вопрос блокады временно оккупированных территорий должен решаться военным командованием, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о невозможности блокирования въезда-выезда из зоны АТО представителями добровольческих батальонов без соответствующих приказов Верховного главнокомандующего. Об этом секретарь СНБО сказал сегодня в ходе посещения военной части 3027 Национальной гвардии, передает корреспондент ЛІГА.net.

"У нас не может быть на фронте хаоса и анархии. Военные должны выполнять приказы командования - только так мы можем защитить страну... Будет принято решение блокировать - значит, будут блокировать, не будет решения Верховного главнокомандующего - значит, этого делать никто не будет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о вероятных ответных действиях силовых структур в случае блокады ОРДЛО представителями добровольческих батальонов.

Турчинов добавил, что никто не должен "сам делать импровизированные блокпосты в зоне АТО".

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16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

Собеседник в минской группе отметил, что акция не координируется с официальными представителями от Украины. В то же время, по словам одного из них, подобные настроения "давно зреют среди военнослужащих". "Все в ярости из-за того, что эти сволочи все время блокируют освобождение заложников", - сказал ЛІГА.net собеседник из числа переговорщиков от Украины.

26 декабря сообщалось, что так как ультиматум добровольцев по освобождению заложников не выполнен, они начали организацию блокады оккупированных территорий Донбасса.

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