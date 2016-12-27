Турчинов: На новогодние праздники в Донбассе возможны провокации

По словам Александра Турчинова, "нечистая сила именно в такие христианские праздники себя и проявляет"

На новогодние и рождественские праздники в Донбассе возможны провокации со стороны российско-террористических войск. Об этом сегодня в ходе посещения военной части 3027 Национальной гвардии заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Нечистая сила именно в такие христианские праздники себя и проявляет. К сожалению, именно с такой нечистой силой мы и ведем войну, защищая нашу страну. Я могу прогнозировать, что будут провокации. Начиная с 2014 года у них особенно на христианские праздники что-то изнутри рвет наружу и они пробуют совершать провокации. Но нечистая сила всегда обречена", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, ожидаются ли в Донбассе провокационные действия со стороны российско-террористических войск в новогодние и рождественские праздники.

Турчинов подчеркнул, что в 2016 году Украина в Донбассе не лишилась ни единого метра своей территории, а все попытки прорвать оборону сил АТО не увенчались успехом.

"Метр за метром мы начинаем освобождать оккупированные территории. Я уверен, что 2017 год станет переломным в этом вопросе", - добавил секретарь СНБО.

В последнее время в Донбассе наблюдается эскалация конфликта. За минувшие сутки гибридные войска РФ продолжили нарушать режим тишины и открывали огонь 37 раз.

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