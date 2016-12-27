На базе Нацгвардии создадут международный тренировочный центр

В планах Нацгвардии строительство центра по самым высоким стандартам, где будут проходить обучение и наши военные, и военнослужащие из других стран

На базе Нацгвардии в 2017 году будет создан международный тренировочный центр. Об этом сегодня в ходе посещения военной части 3027 Национальной гвардии заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент ЛІГА.net.

"В планах Национальной гвардии строительство международного учебного центра по самым высоким стандартам, где смогут проходить обучение и подготовку и наши военнослужащие, и военнослужащие из других стран. Уже в следующем году центр начнет строится", - сказал он.

В свою очередь министр внутренних дел добавил, что от иностранных партнеров ведомством планируется получить $30 млн инвестиций в систему безопасности и создания международного центра подготовки правоохранителей.

Ранее Турчинов сообщил, что в 2016 году более 250 семей военнослужащих Национальной гвардии получили жилье. Он добавил, что на 2017 год в государственном бюджете предусмотрено более 200 млн грн на строительство жилья военнослужащим Национальной гвардии.

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