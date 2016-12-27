Назначен новый глава полиции Ровенской области

Новым руководителем Главного управления Нацполиции в Ровенской области стал Валерий Присяжнюк

Сегодня заместитель главы Нацполиции Украины Алексей Руденко представил личному составу полиции Ровенской области нового руководителя Главного управления Нацполиции в Ровенской области - Валерия Присяжнюка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Новый руководитель полиции области пообещал работать в команде. "Только совместными усилиями с областной администрацией и органами местного самоуправления мы сможем все сделать, чтобы жители области чувствовали себя комфортно и безопасно. Все остальное - в ходе работы", - сказал Присяжнюк.

Предыдущий руководитель полиции Ровенской области Сергей Князев ушел с должности 10 ноября.

Валерий Присяжнюк родился 5 июня 1960 года в с. Дзержинское Житомирской области. С 1980-х годов работал на разных должностях в органах внутренних дел. Например, с 1986 года Присяжнюк занимал пост старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности управления внутренних дел в Житомирской области. С 2008 года работал в должности начальника управления Министерства внутренних дел Украины в Житомирской области.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.