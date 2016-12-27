Охендовский настаивает на общем допросе с Трепаком

По словам главы ЦИК, такой допрос возможен только после того как защита Охендовского ознакомится с материалами НАБУ по его делу

Глава ЦИК Михаил Охендовский не отказывался, а даже настаивает на общем допросе с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком. Но только после того как защита главы ЦИК ознакомится с материалами НАБУ по его делу. Об этом Охендовский заявил сегодня на встрече с журналистами, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Абсолютно не так разворачивались события. Я прибыл в Национальное антикоррупционное бюро по повестке на допрос. Он был очень короткий, буквально десять вопросов мне задали. Вчера стало понятно, что следствие ходит по кругу. Задаются те же самые вопросы, которые уже неоднократно мне задавались. Они просто пытаются найти хоть какие-то доказательства и обоснования подозрения, но их не существует в природе", - сказал Охендовский.

По его словам, перед допросом защита напомнила НАБУ о своем ходатайстве об ознакомлении с материалами дела.

"До этого времени такой возможности нам не дали. Материалов дела мы еще так и не видели, несмотря на все процессуальные сроки", - сказал он.

По его словам, в НАБУ заверили, что предоставят защите запрошенные материалы.

"Когда допрос уже закончился и мы собрались уходить, нам сообщили, что в НАБУ зашел Трепак, и был поставлен вопрос, не хочу ли я принять участие в общем допросе. Этот допрос, мне кажется, очень и очень важен, чтобы установить, кто явялется заказчиком фабрикации уголовногод ела, кто координировал действия Трепака, в сговоре с какими должностными лицами он действовал, передавая так называемые учетные акты. Но абсолютно понятно, что проведение качественного общего допроса возможно только в том случае, когда мы предварительно ознакомимся с материалами, изучим протокол первого допроса господина Трепака, выясним, что он сказал на следствии и сможем подготовиться", - отмети Охендовский.

"Мы сказали следователю, что мы настаиваем на проведении общего допроса с господином Трепаком… Но только после того как… нам дадут возможность ознакомиться с материалами дела", - добавил он.

Охендовский подчеркнул, что планирует судиться со СМИ, которые обнародовали информацию о его отказе от общего допроса с Трепаком, в первую очередь с изданием Зеркало недели.

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13 декабря главе ЦИК было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах).

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