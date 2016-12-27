Российскому рэперу запретили въезд в Украину на 3 года
Российскому рэп-исполнителю Горозии Левану Эмзаровичу, выступающему под псевдонимом L'One, запретили въезд в Украину на три года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Владимир Парасюк со ссылкой на решение СБУ.
В документе говорится, что "18 ноября гражданину Российской Федерации Горозии Левану Эмзаровичу (сценический псевдоним L'One) вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года".
Фото: facebook.com/volodymyr.parasiuk
По словам Парасюка, Горозия, вопреки запрету Украины, посещал оккупированный Крым.
L’One - российский рэпер грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основавший вместе с DJ Pill.One проект WDKTZ (weedkatz). Основатель и участник группы Marselle. С 2012 года начал сольное творчество на лейбле Black Star.
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