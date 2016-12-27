В 2017 году сотрудникам прокуратуры увеличат зарплату - Луценко

Заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%, сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко, находясь с рабочей поездкой в ​​Донецкой области, сообщил о запланированном повышении зарплаты в 2017 году работникам прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По словам Луценко, заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%, что дает возможность осуществить ее выплату в среднем в размере 15-18 тысяч гривень, в зависимости от выслуги лет. В 2016 году средняя зарплата сотрудников ведомства составляла 8 -11 тысяч гривень.

Кроме того, запланировано повышение ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья с 2,5 тыс грн до 4 тыс грн (тоже на 61% по сравнению с 2016 годом), которая выплачивается как ежемесячная премия.

22 декабря 2016 года в парламенте зарегистрировали проект постановления о финансовом обеспечении деятельности Верховной Рады N5573, которым предусматривалось повышение зарплат народных депутатов.

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