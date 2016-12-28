Порошенко и Тимошенко лидируют в президентских рейтингах - опрос

Согласно опросу центра Разумкова, в случае президентских выборов Петра Порошенко сейчас поддержали бы 11,9%, а Юлию Тимошенко - 11,1% респондентов

Президент Петр Порошенко и лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко пользуются наибольшей электоральной поддержкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Деминициативы и Центра Разумкова, которое представил журналистам на пресс-конференции директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, передает корреспондент ЛІГА.net.



За Петра Порошенко готовы проголосовать 11,9% респондентов, за Юлию Тимошенко 11,1%, за Юрия Бойко 8,4%, за Анатолия Гриценко 7,2%, за Олега Ляшко 6,1%. Не определились с выбором 19% из тех, кто планирует принять в них участие.

Проведение досрочных президентских выборов поддерживают 47% респондентов, не поддерживают 38%. В случае проведения досрочных выборов в них готовы принять участие 65%.

Опрос был проведен Фондом Деминициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%. Опрос профинансирован в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерланды.

22 ноября 2016 года сообщалось, что согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, среди тех, кто намерен принять участие в выборах, наибольшую электоральную поддержку в первом туре получил бы Петр Порошенко (16,2%). За Юлию Тимошенко готовы отдать свой голос 11,5% участников выборов, за Юрия Бойко - 9,4%, за Олега Ляшко - 6,0%, за Андрея Садового - 5,7%, за Анатолия Гриценко - 4,9%.

Согласно опросу КМИС, если бы выборы президента проходили в середине ноября, то среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в процессе, 21,3% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 18,5% - за Петра Порошенко, 11,7% - за Вадима Рабиновича, 10,5% - за Анатолия Гриценко, 9,4% - за Юрия Бойко, 9,4% - за Олега Ляшко, 7,2% - за Андрея Садового.

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