Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО - опрос

По данным опроса, более 60% респондентов приняли бы участие в референдуме о членстве Украины в НАТО. Из них 71% проголосовали бы за вступление

Большинство граждан Украины готовы поддержать вступление страны в НАТО на референдуме, если таковой будет проведен. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Деминициативы и Центра Разумкова, которое представила журналистам на пресс-конференции директор Фонда Деминициативы Ирина Бекешкина.

Как сообщает корреспондент ЛІГА.net, согласно этим данным, если бы референдум о членстве в НАТО прошел в ближайшее время, в нем приняли бы участие 62% респондентов. Из них 71% проголосовали бы за присоединение к Альянсу, 23% - против, 6% не определились с выбором.

При этом 44% респондентов считают вступление в НАТО основной гарантией безопасности Украины. Внеблоковый статус страны поддерживают 26% опрошенных, военный союз с Россией - 6%.

Опрос был проведен Фондом Деминициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%. Исследование профинансировано в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов в Украине.

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25 октября 2016 года сообщалось о том, что, по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 56% граждан согласны на вступление Украины в НАТО.

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