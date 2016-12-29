Суд вернул землю экс-министра Захарченко в госсобственность
Земельный участок площадью почти 1 га, принадлежавший жене экс-министра МВД Виталия Захарченко, возвращен в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
В прокуратуре утверждают, что исполнительный комитет Подгорцевского сельского совета передал землю семье Захарченко, нарушив нормы земельного законодательства.
"Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой было заявлено в суд исковое заявление о признании незаконным и отмене решения, признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки общей площадью около 1 га", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что дело рассматривалось неоднократно судами различных инстанций.
"Хозяйственным судом Киевской области принято решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры и отменено решение о предоставлении спорных участков в частную собственность жене бывшего министра внутренних дел..." - сказано в сообщении.
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