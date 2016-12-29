Администрация президента: каналу 1+1 ничего не угрожает

Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом, отметили в АП





"Национальный совет по вопросам телевидения радиовещания является независимым органом. Администрация президента не вмешивается в его деятельность, как в вопросы выдачи лицензий, так и их лишения", - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе напомнили, что руководство Нацсовета сделало сегодня публичное заявление о том, что решение о продлении лицензии канала 1 + 1 принято еще 15 декабря.



"Надеемся, что Нацсовет и менеджемент канала в сжатые сроки и без неуместной здесь политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона относительно конечных бенефициаров. Закон есть закон", - подчеркнули в пресс-службе.



В АП заверили, что президент "Надеемся, что Нацсовет и менеджемент канала в сжатые сроки и без неуместной здесь политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона относительно конечных бенефициаров. Закон есть закон", - подчеркнули в пресс-службе.В АП заверили, что президент Петр Порошенко всегда был и будет гарантом свободы слова.



"И он (Порошенко, - ред) всегда на стороне журналистов. Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом", - добавили в пресс-службе.







29 декабря руководство телеканала 1+1 утверждало , что телеканалу грозит рейдерский захват.





Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил , что телеканал 1+1 может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку принято решение Нацсовета о продлении ее срока действия.





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