Администрация президента: каналу 1+1 ничего не угрожает
29.12.2016 14:49
Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом, отметили в АП
Фото: скриншот видео
Администрация президента не вмешивается в работу телеканала 1+1, а также в вопросы выдачи лицензий и лишения лицензий. Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе АП.
В пресс-службе напомнили, что руководство Нацсовета сделало сегодня публичное заявление о том, что решение о продлении лицензии канала 1 + 1 принято еще 15 декабря.
"Надеемся, что Нацсовет и менеджемент канала в сжатые сроки и без неуместной здесь политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона относительно конечных бенефициаров. Закон есть закон", - подчеркнули в пресс-службе.
В АП заверили, что президент Петр Порошенко всегда был и будет гарантом свободы слова.
"И он (Порошенко, - ред) всегда на стороне журналистов. Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом", - добавили в пресс-службе.
"Национальный совет по вопросам телевидения радиовещания является независимым органом. Администрация президента не вмешивается в его деятельность, как в вопросы выдачи лицензий, так и их лишения", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что руководство Нацсовета сделало сегодня публичное заявление о том, что решение о продлении лицензии канала 1 + 1 принято еще 15 декабря.
"Надеемся, что Нацсовет и менеджемент канала в сжатые сроки и без неуместной здесь политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона относительно конечных бенефициаров. Закон есть закон", - подчеркнули в пресс-службе.
В АП заверили, что президент Петр Порошенко всегда был и будет гарантом свободы слова.
"И он (Порошенко, - ред) всегда на стороне журналистов. Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом", - добавили в пресс-службе.
29 декабря руководство телеканала 1+1 утверждало, что телеканалу грозит рейдерский захват.
Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что телеканал 1+1 может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку принято решение Нацсовета о продлении ее срока действия.
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