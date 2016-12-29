Аваков: Mitsubishi снизила стоимость авто для Нацполиции на 14%

Центр обслуживания подразделений Нацполиции получил письмо от официального представителя Mitsubishi Motors в Украине

Японская корпорация Mitsubishi Motors снизила стоимость автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для Нацполиции Украины на 14%. Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Рад сообщить, что глава корпорации Mitsubishi Motors господин Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране и выразил готовность предоставить скидку", - заявил министр.

По его словам, центр обслуживания подразделений Нацполиции получил письмо от официального представителя Mitsubishi Motors в Украине о согласовании предоставления скидки в размере до 14% от начальной стоимости проекта.

"Таким образом, в результате переговоров Нацполиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 440 774,25 грн ориентировочно на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографического оборудования, сигнально-громкоговорящего устройства и радиостанций)", - отметил Аваков.

Министр подчеркнул, что после коррекции проекта и договора о закупке стоимость автомобилей составит ориентировочно 1 302 230,0 грн вместо 1 510 932 грн.

"Следовательно, стоимость автомобилей прогнозируется снизить с $58 600 (начальная цена договора) до $49 000 (ориентировочная скорректированная цена договора) в валютном эквиваленте, согласно официальному курсу Национального банка. Такая цена будет несомненно оптимально конкурентоспособной и ниже цены на подобную модель в странах Западной и Центральной Европы, исходя из комплектации полицейского автомобиля Mitsubishi Outlander PHEV", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что окончательная цена будет определена в ближайшее время, после согласования изменений в договор и согласования новых количественных показателей в установленном порядке с Минэкологии и другими органами.

17 декабря 2016 года сообщалось, что Нацполиция Украины заключила договор на закупку 635 автомобилей специального назначения с гибридной силовой установкой Mitsubishi Outlander PHEV на сумму 959 565 211 гривень.

На несоответствие цен, заявленных в договоре на закупку автомобилей, обратил внимание экс-замдиректора Укргаздобычи Алексей Тамразов на своей странице в Facebook.



По его словам, он купил автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV, который сейчас стоит в Германии $31 300. Еще около $10 700 составят таможенные платежи и $800 - цена доставки. Таким образом, автомобиль обошелся Тамразову в $42 800.



МВД, в свою очередь, заключило ранее договор на закупку автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV с доставкой в Украину у компании-посредника Нико Диамант по цене $57 830.

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