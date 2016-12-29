Расстрел Майдана: адвокат сообщил о прорыве в расследовании

Единственный позитив есть в определенных эпизодах, сказал адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титич

Прорывом 2016 года в расследовании преступлений против Евромайдана является дорасследование и объединении уголовных производств по массовому расстрелу людей 20 февраля 2014 года. Об этом Еспресо сообщил адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титич.

"Единственный позитив есть в определенных эпизодах. Таким прорывом 2016 года является дорасследование (или параллельное расследование) и объединения уголовных производств по эпизоду массового расстрела, теракта 20 февраля. Это и дополнительные экспертизы и переквалификации, и возможность увидеть и оценить все обстоятельства этого преступления на судебном заседании", - сказал адвокат.

По его словам, есть определенные сдвиги по расследованию производств Автомайдана.

"Дело уже была объединено в одно уголовное производство - по гаишникам, которые фальсифицировали рапорты, и их руководство. Есть перспектива выхода дальше на организаторов этого процесса ", - сказал Титич.

Он добавил, что следствие и обвинения на третьем году расследования декларирует желание выходить на средние звенья и подходить к организаторам не декларативно, а реально.

По мнению Титича, расследование дел по Майдану и экономических преступлений рушится из-за саботажа судебной ветви власти.

8 ноября сообщалось, один из потерпевших участников Майдана был ранен пулей, выпущенной из автомата, закрепленного за бойцом специальной роты Беркут.

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