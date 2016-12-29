Украина и Польша продлили работу пешеходного пункта пропуска
29.12.2016 17:35
Продление срока реализации пилотного проекта будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Украиной и Польшей, отметили в ГПСУ
Пограничные ведомства Украины и Польши согласовали срок продления на 6 месяцев - до 30 июня 2017 - пилотный проект, по которому в пункте пропуска Угринов - Долгобычув осуществляется оформление лиц, пересекающих украинскую-польскую границу в пешем порядке. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Продление срока реализации этого пилотного проекта будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений жителей приграничья Украины и Польши", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Угринов - Долгобычув был введен 1 июля 2015 года.
"Продление срока реализации этого пилотного проекта будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений жителей приграничья Украины и Польши", - отметили в пресс-службе.
8 декабря сообщалось, что Украина и Польша определили правила взаимодействия ГТС через будущий интерконнектор.
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