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Украина и Польша продлили работу пешеходного пункта пропуска

29.12.2016 17:35
Продление срока реализации пилотного проекта будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Украиной и Польшей, отметили в ГПСУ
Украина и Польша продлили работу пешеходного пункта пропуска
Пограничные ведомства Украины и Польши согласовали срок продления на 6 месяцев - до 30 июня 2017 - пилотный проект, по которому в пункте пропуска Угринов - Долгобычув осуществляется оформление лиц, пересекающих украинскую-польскую границу в пешем порядке. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В пресс-службе напомнили, что пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Угринов - Долгобычув был введен 1 июля 2015 года.

"Продление срока реализации этого пилотного проекта будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений жителей приграничья Украины и Польши", - отметили в пресс-службе.

8 декабря сообщалось, что Украина и Польша определили правила взаимодействия ГТС через будущий интерконнектор.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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