Украина и Польша продлили работу пешеходного пункта пропуска

В пресс-службе напомнили, что пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Угринов - Долгобычув был введен 1 июля 2015 года.



"Продление срока реализации этого пилотного проекта будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений жителей приграничья Украины и Польши", - отметили в пресс-службе.





8 декабря сообщалось , что Украина и Польша определили правила взаимодействия ГТС через будущий интерконнектор.