Кабмин хочет увеличить штрафы за парковку на местах инвалидов

Соответствующий проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде принять закон, которым предусматривается штраф в размере шестидесяти необлагаемых налогом минимумов за парковку транспортных средств на местах, обозначенных специальным знаком и предназначенных для водителей с инвалидностью.

Проект закона со внесенными поправками размещен на сайте парламента.

Кабмин также предлагает не привлекать к ответственности за парковку на месте для инвалидов водителей, не имеющих документов об инвалидности, но с явными признаками инвалидности.

В случае принятия Радой закона, штрафы будут накладываться и на владельцев жилых комплексов, магазинов и других учреждений, имеющих на своей территории парковку, за отсутствие мест парковки для инвалидов с соответствующей дорожной отметкой. Штраф составит также шестьдесят необлагаемых налогом минимумов.

29 декабря Кабмин утвердил государственных секретарей в Минобороны и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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