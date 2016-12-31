Оппозиция обвиняет власти Канады в стремлении к диалогу с РФ

По словам канадского оппозиционного депутата, официальная Оттава не хочет провоцировать РФ, поддерживая Украину

Правительство Канады может прекратить некоторые программы поддержки Украины, чтобы не провоцировать Россию. Об этом заявил депутат федерального парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, передает Укринформ.

Речь идет о программах военной поддержки.

Безан также добавил, что украинская община Канады обеспокоена стремлениями Оттавы возобновить диалог с Москвой.

"Министр Дион прямо говорит, что хочет вести прямой диалог с Путиным и Лавровым", - сообщил он.

17 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать Украину и выражать критику Кремлю.

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