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Оппозиция обвиняет власти Канады в стремлении к диалогу с РФ

31.12.2016 01:59
По словам канадского оппозиционного депутата, официальная Оттава не хочет провоцировать РФ, поддерживая Украину
Оппозиция обвиняет власти Канады в стремлении к диалогу с РФ
Фото: pixabay.com

Правительство Канады может прекратить некоторые программы поддержки Украины, чтобы не провоцировать Россию. Об этом заявил депутат федерального парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, передает Укринформ.

Речь идет о программах военной поддержки.

Безан также добавил, что украинская община Канады обеспокоена стремлениями Оттавы возобновить диалог с Москвой.

"Министр Дион прямо говорит, что хочет вести прямой диалог с Путиным и Лавровым", - сообщил он.

17 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать Украину и выражать критику Кремлю.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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