Оппозиция обвиняет власти Канады в стремлении к диалогу с РФ
Правительство Канады может прекратить некоторые программы поддержки Украины, чтобы не провоцировать Россию. Об этом заявил депутат федерального парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, передает Укринформ.
Речь идет о программах военной поддержки.
Безан также добавил, что украинская община Канады обеспокоена стремлениями Оттавы возобновить диалог с Москвой.
"Министр Дион прямо говорит, что хочет вести прямой диалог с Путиным и Лавровым", - сообщил он.
17 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать Украину и выражать критику Кремлю.
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