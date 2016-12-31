Украинские туристы третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ

Из-за проблем с авиакомпанией туристы третьи сутки в транзитной зоне аэропорта, официальная причина отмены всех их рейсов - туман

Украинские туристы уже трое суток находятся в аэропорту Шарджи в ОАЭ. Об этом написала туристка, одна из тех, кто сейчас там находится, Марина Лукьянова на странице в Facebook.



"Вчера консул приехал, помог нам оформить посадочные талоны на сегодняшний утренний рейс. (..) Наш рейс отменили. Нас не расселяют. Air Arabia не общается с нами, тур оператор Join Up не отвечает на звонки агентств", - написала туристка.



Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев прокомментировал, что в МИД ОАЭ направили соответствующую ноту.



"Консул в аэропорту, по результатам коммуникации с белорусским и казахским посольствами, ситуация с гражданами их стран аналогичная. Авиакомпания оказывается неспособна заботиться о пассажирах", - прокомментировал ситуацию Макеев.

Вылететь в Киев украинцы не могут из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, которая называет официальной причиной отмены рейсов туман, хотя туристы утверждают, что другие самолеты взлетают.

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