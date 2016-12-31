Боевики не прекращают обстрелов позиций ВСУ - штаб АТО
Путинские наемники в Донбассе в течение суток совершили 20 обстрелов позиций сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Боевики продолжают обстрелы во всех направлениях.
"На мариупольском - с 122миллиметровой артиллерии они вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Марьинки огонь вел снайпер. С гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутовому, Красногоровке и Старогнатовке", - отмечает пресс-центр АТО.
На донецком направлении с тех же видов вооружения обстрелы велись в районе Зайцево и Крутой Балки.
На луганском направлении из гранатометов обстреливали Новозвановку и Кондрашевку Новую.
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