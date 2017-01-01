Председательство Австрии в ОБСЕ: какие проблемы будет решать Вена

Главными вызовами 2017-го года Себастьян Курц называет кризисы и конфликты, отсутствие взаимного доверия внутри ОБСЕ и возрастающую радикализацию

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выделил три ключевые проблемы, которые должна решить ОБСЕ и ее страны-участники в 2017 году - запутанные кризисы и конфликты, отсутствие взаимного доверия между участниками организации и возрастающая радикализация и экстремизм, особенно среди молодежи. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"Мы должны активно заниматься и решать эту ситуацию. ОБСЕ является подходящей платформой для этого", - сказал Курц.

По словам председателя организации, сильная ОБСЕ - это основа для безопасности в Европе.

"Австрия готова взять на себя ответственность и возглавить организацию во второй раз в течение двух десятилетий", - добавил он.

Курц также подчеркнул, что организация может предоставить "все необходимые инструменты для содействия деэскалации и создания возможностей для устойчивого политического урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ."

Не в последнюю очередь речь идет о войне в Украине.

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Курц подчеркнул, что для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы общей безопасности, потенциал ОБСЕ должен быть повышен и ее подходы во всех трех измерениях должны быть обновлены.

Австрийское председательство будет поддерживать все усилия в рамках ОБСЕ, чтобы преодолеть разногласия между государствами-участниками. В то же время Австрия будет продолжать усилия 2016-го года по укреплению неофициальных и альтернативных каналов коммуникации в целях укрепления взаимного понимания и доверия.

"Вместо того, чтобы тратить много ресурсов на ссоры между собой, мы должны использовать нашу энергию для устранения различных внешних опасностей", - сказал председатель ОБСЕ.

Курц также заявил, что Австрия будет организовать серию мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом и предотвращение радикализации, особенно среди молодежи. Они будут включать региональные семинары, а также неформальные встречи министров иностранных дел в июле 2017 года.

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Австрийское председательство будет стремиться к борьбе с растущей экономической раздробленностью на пространстве ОБСЕ и расширения экономических связей.

Резюмируя, председатель ОБСЕ подчеркнул важность конструктивного и совместного подхода к решению проблем всеми странами-участниками организации, придерживаясь демократических ценностей и свобод.

Курц официально представит приоритеты председательства Австрии на заседании постоянного Совета ОБСЕ 12 января в Вене.

31 декабря сообщалось, что министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц после того, как его страна станет главой ОБСЕ, посетит восток Украины, в частности, район около Мариуполя.

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