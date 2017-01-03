Печерский суд вечером будет избирать Курченко меру пресечения

Защита бизнесмена сегодня заявила отвод судье, однако заявление не было удовлетворено. После этого судья перенес заседание на вечер вторника

Защита украинского бизнесмена Сергея Курченко заявила отвод судье Печерского районного суда Киева, который сегодня рассматривает ходатайство об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат бизнесмена Юрий Сухов.

"Заявили отвод судье Карабаню, который рассматривает ходатайство об избрании третьего!!!!! ареста Курченко С.В. Мотивация простая: судья начал рассматривать ходатайство до того, как его вручили стороне защиты, что очень похоже на создание преимущества стороне обвинения", - заявил Сухов.

Позже адвокат сообщил, что заявление об отводе было рассмотрено без участия стороны защиты и в его удовлетворении было отказано.

"Карабань сразу после этого начал заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о третьем аресте Курченко С.В. без моего участия. И перенес заседание на сегодня!!!!! после окончания рабочего дня, на 18.30", - отметил Сухов.

28 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание под стражей Курченко.

В марте 2016 года в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении его "как руководителя преступной организации, которая в течение 2013 года и начале 2014-го совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск по подозрению в хищении газа.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.