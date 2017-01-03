Печерский суд вечером будет избирать Курченко меру пресечения
Защита украинского бизнесмена Сергея Курченко заявила отвод судье Печерского районного суда Киева, который сегодня рассматривает ходатайство об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат бизнесмена Юрий Сухов.
"Заявили отвод судье Карабаню, который рассматривает ходатайство об избрании третьего!!!!! ареста Курченко С.В. Мотивация простая: судья начал рассматривать ходатайство до того, как его вручили стороне защиты, что очень похоже на создание преимущества стороне обвинения", - заявил Сухов.
Позже адвокат сообщил, что заявление об отводе было рассмотрено без участия стороны защиты и в его удовлетворении было отказано.
"Карабань сразу после этого начал заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о третьем аресте Курченко С.В. без моего участия. И перенес заседание на сегодня!!!!! после окончания рабочего дня, на 18.30", - отметил Сухов.
28 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание под стражей Курченко.
В марте 2016 года в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении его "как руководителя преступной организации, которая в течение 2013 года и начале 2014-го совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".
В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск по подозрению в хищении газа.
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