Ракетные испытания около Крыма будут регулярными - Полторак

Министр обороны отметил, что будут проводиться и ракетные, и другие учения по мере необходимости, и Украина не будет спрашивать разрешения

Украина будет регулярно по мере необходимости проводить учения на полигоне в Херсонской области около админграницы с Крымом и другие учения. Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в интервью 5 каналу.



"Мы никого спрашивать не собираемся, какие учения нам проводить на нашей территории. (...) Они будут регулярными настолько, насколько будут нужны, мы их будем проводить и не только такие, но и другие учения", - сказал Полторак.



Министр подчеркнул, что учения можно назвать успешными. На этом полигоне учения проводились впервые за период независимости, поскольку такой же был в Крыму, а учения такого типа раньше проводились только на территории России.



По словам Полторака, что в прошлом году было проведено около тысячи учений.



В декабре 2016 года, несмотря на угрозы со стороны России, состоялись испытания Украиной зенитных ракет в сотне километров от административной границы с Крымом.



Читайте также: Воздушная тревога. Зачем проводить ракетные учения около Крыма



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.