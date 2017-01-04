Ракетные испытания около Крыма будут регулярными - Полторак
Украина будет регулярно по мере необходимости проводить учения на полигоне в Херсонской области около админграницы с Крымом и другие учения. Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в интервью 5 каналу.
"Мы никого спрашивать не собираемся, какие учения нам проводить на нашей территории. (...) Они будут регулярными настолько, насколько будут нужны, мы их будем проводить и не только такие, но и другие учения", - сказал Полторак.
Министр подчеркнул, что учения можно назвать успешными. На этом полигоне учения проводились впервые за период независимости, поскольку такой же был в Крыму, а учения такого типа раньше проводились только на территории России.
По словам Полторака, что в прошлом году было проведено около тысячи учений.
В декабре 2016 года, несмотря на угрозы со стороны России, состоялись испытания Украиной зенитных ракет в сотне километров от административной границы с Крымом.
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