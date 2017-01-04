Климкин в Мариуполе: Нужно принудить Россию выполнить Минск

Глава МИД Павел Климкин заявил, что нужно дать наблюдателям миссии ОБСЕ полный доступ к оккупированном территориям Донбасса

Глава МИД Павел Климкин заявил, что нужно принудить Россию выполнить минские соглашения. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с новым главой ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом в Мариуполе, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Мы все понимаем, что нужно принудить Россию выполнить минские договоренности, прекратить обстрелы", - сказал Климкин.

По его словам, нужно дать наблюдателям миссии ОБСЕ полный доступ к оккупированном территориям Донбасса, к неконтролируемым участкам границы.

Климкин также подчеркнул, что международные организации должны иметь доступ к украинским заложникам в ОРДЛО.

Глава МИД подчеркнул, что ОБСЕ работает в условиях запугивания и выполняет важную роль в оккупированном Донбассе.

Он добавил, что только при выполнении этих условий можно будет говорить о проведении реальных выборов в ОРДЛО.

3 января сообщалось, Климкин и Курц прилетели в Мариуполь Донецкой области.

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