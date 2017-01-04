Климкин в Мариуполе: Нужно принудить Россию выполнить Минск
Глава МИД Павел Климкин заявил, что нужно принудить Россию выполнить минские соглашения. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с новым главой ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом в Мариуполе, передает корреспондент ЛІГА.net.
"Мы все понимаем, что нужно принудить Россию выполнить минские договоренности, прекратить обстрелы", - сказал Климкин.
По его словам, нужно дать наблюдателям миссии ОБСЕ полный доступ к оккупированном территориям Донбасса, к неконтролируемым участкам границы.
Климкин также подчеркнул, что международные организации должны иметь доступ к украинским заложникам в ОРДЛО.
Глава МИД подчеркнул, что ОБСЕ работает в условиях запугивания и выполняет важную роль в оккупированном Донбассе.
Он добавил, что только при выполнении этих условий можно будет говорить о проведении реальных выборов в ОРДЛО.
3 января сообщалось, Климкин и Курц прилетели в Мариуполь Донецкой области.
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