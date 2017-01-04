Курченко заочно арестован: суд вынес решение еще раз

Ранее столичный Апелляционный суд отменил предыдущее решение суда о взятии олигарха Сергея Курченко под стражу, однако Генпрокуратура повторила запрос

Соратнику экс-диктатора Виктора Януковича олигарху Сергею Курченко повторно избрана мера пресечения - содержание под стражей. Об этом УНИАН рассказал его адвокат бизнесмена Юрий Сухов.

По информации юриста, поздно вечером 3 января судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. Защита беглого Курченко намерена обжаловать это решение.

Печерский суд во второй раз вынес решение о взятии главы группы компаний ВЕТЭК под стражу: ранее столичный Апелляционный суд отменил предыдущее решение, после чего Генпрокуратура еще раз обратилась в суд.

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22 марта 2016 года ГПУ объявила олигарху Сергей Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере, а до этого - по делу о хищении имущества госпредприятия ПАО Укргазвыдобування. В мае прошлого года имущество бизнесмена было арестовано. Сам олигарх времен президентства Виктора Януковича заявляет, что все обвинения против него "голословны".



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