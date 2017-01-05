Генштаб: Неслуживших выпускников военных кафедр призовут в ВСУ

"Офицеры-срочники" будут служить, в том числе, в зоне АТО. Призывать в армию будут тех, кто окончил военную кафедру, но не служил ни дня

В Украине в 2017 году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Об этом в эфире радио Армия FM заявил замначальника главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Марк Андрусяк.

По его словам, офицеры запаса будут нести службу, в частности, и в зоне АТО, однако после соответствующей подготовки.

"Мы планируем в этом году провести такой призыв офицеров на военную службу. Такой вид службы называется "военная служба по призыву лиц офицерского состава", - сказал Андрусяк и добавил, что срок службы составит 18 месяцев. В отношении таких призывников будут действовать нормы о сохранении за ними рабочего места и зарплаты.

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Как отметил чиновник, призывая на службу "офицеров-срочников", Генштаб намерен укомплектовать таким образом первичные офицерские должности. Также военное командование ожидает, что часть прошедших службу офицеров впоследствии заключат контракты с ВСУ.

"Мы планируем проводить призыв офицеров запаса ежеквартально. Приблизительно первый набор будет в феврале-месяце", - отметил Андрусяк.

В комментарии ЛІГА.net начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев отметил, что в 2017 году планируется призывать около 4 тысяч офицеров запаса. Под призыв подпадают лица до 43 лет, ранее не проходившие военную службу.

Селезнев добавил, что более подробная информация по этому поводу будет озвучена на специальном брифинге.

2 ноября 2016 года начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил о завершении демобилизации военнослужащих шестой волны мобилизации.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что теперь в зоне АТО на передовой остаются только военные-контрактники и добровольцы.

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